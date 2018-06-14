Нардеп Емец рассказал, как заставил своих коллег проголосовать за Антикоррупционный суд

О том, как создавался Антикоррупционный суд, рассказал гость программы "Честь и НЕчесть" с Алексеем Шалайским и Михаилом Жернаковым – народный депутат Украины Леонид Емец.

– Когда еще год назад я с коллегами настаивали на том, что в Украине должен быть настоящий отдельный Антикоррупционный суд, мы внесли эту норму в закон о судоустройстве и статусе судей, и прописали, что у нас должен быть этот суд. Слушайте, на нас смотрели, как на каких-то городских сумасшедших. С высоких трибун рассказывали: Антикоррупционные суды бывают только в Уганде, в странах третьего мира, Украина же не такая, у нас же все хорошо, зачем нам этот Антикоррупционный суд, забудьте. В кулуарах никто, даже одного процента не было, не думал, что в Украине, действительно, появится Антикоррупционный суд. Но мы со своим еврооптимизмом не оставляли попыток, и, собственно, вот результат.

Там есть группа, которая ни за что никогда не проголосует за Антикоррупционный суд, и они не проголосовали. Это люди, для которых Антикоррупционный суд равно тюрьма. Есть группа людей, которые тоже опасаются когда-нибудь за решетку попасть за коррупцию, но думают, что смогут избежать такой ответственности. Они не очень хотели голосовать, но их можно было убедить. Каким образом можно было убедить? Здесь несколько аспектов.

– Очень часто нужно убеждать не самих депутатов, а тех, кто за них принимает решения. Потому что, к сожалению, в действующей политической системе сегодня, хоть мы и живем в парламентско-президентской республике, но центр принятия решений находится где угодно, только не в парламенте. Вот там есть 100-150, которые способны принимать собственные решения, а все остальные – просто кнопкодавы. Собственно, вот здесь без международных партнеров достичь результата нам бы не удалось. Также значительную роль сыграли медиа.

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