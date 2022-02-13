Обновленный танк 2022 года испытывают в Харькове – Техника войны

Харьковский бронетанковый завод, входящий в концерн Укроборонпром, испытывает обновленный танк Т-64БВ образца 2022 года. Боевую машину оснастили новой системой навигации и связи, отвечающими стандартам НАТО.

Какими еще оружейными новостями запомнилась уходящая неделя – узнайте в программе.

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Новая штабная машина в ВСУ и Stinger для Украины

• 8-й полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича прошел очередной этап слаживания инженерных подразделений. Операторы на практике отрабатывали действия по подрыву деревянных, металлических и металлобетонных конструкций.

• На нескольких полигонах одновременно продолжаются комплексные тактико-специальные занятия по вооруженному отпору условному противнику. На учениях отрабатывают поражение врага, пытающегося прорвать оборону на танкоопасных и десантноопасных участках местности.

• К эксплуатации в ВСУ допущена новая штабная машина на шасси грузового автомобиля "Богдан" МАЗ-63172. Для работы в круглосуточном режиме машина оборудована кондиционером, фильтровентиляционной установкой, телекоммуникационным оборудованием и генератором.

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• Украинский спецэкспортер Промоборонэкспорт импортировал в интересах Шепетовского ремонтного завода чешскую РСЗО RM-70. Реактивная система залпового огня комплектуется неуправляемыми ракетами Натовского калибра.

• FIM-92 Stinger является наиболее массовым средством борьбы с воздушными целями.

Разработка американской компании может поражать мишени на расстоянии 4 тысяч 500 метров. 21 января 2022 года Министерство обороны Литвы сообщило, что вскоре Литва и Латвия отправят их в Украину.

Военнослужащие из Британии и патрульные работы-собаки

• Защитная компания Northrop Grumman начинает производство ракет AGM-88G. Ракета класса "воздух-земля" используется для уничтожения средств противовоздушной обороны противника. Российские военные назвали ее "убийцей С-400".

• Из-за агрессивной политики Кремля в Польшу прибыли военнослужащие из Британии. НАТО рассматривает возможность своего военного присутствия в странах Балтии и Польши в случае, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

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• Для противодействия Китаю Тайвань закупает у США системы противоракетной обороны на 100 миллионов долларов.

• Сухопутные войска Турции получили на вооружение новые беспилотники Bayraktar TB2 с оптико-электронной системой CATS турецкой компании ASELSAN.

• США испытывают роботов-собак Ghost Robotics для патрулирования границы с Мексикой. Недавно компания производитель роботов объединилась со специалистами стрелкового оружия Sword International и добавила в робот беспилотную винтовку с 30-кратным оптическим зумом и тепловизионной камерой для стрельбы в темноте.