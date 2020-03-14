Обнуление Путина: как крымчане относятся к идее пожизненного президента

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Госдуме предложили внести поправку в конституцию России, обнулить все президентские сроки Владимира Путина. Это означает, что он снова может участвовать в выборах и еще на 12 лет останется президентом.

Также в выпуске: Культ Путина в Крыму: почему закрашивают муралы с российским президентом на полуострове. Хватает ли Крыму воды и что говорят сами крымчане. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.