Обнуление Путина: как крымчане относятся к идее пожизненного президента
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – в Госдуме предложили внести поправку в конституцию России, обнулить все президентские сроки Владимира Путина. Это означает, что он снова может участвовать в выборах и еще на 12 лет останется президентом.
Также в выпуске:
Культ Путина в Крыму: почему закрашивают муралы с российским президентом на полуострове.
Хватает ли Крыму воды и что говорят сами крымчане.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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