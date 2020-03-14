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      Обнулення Путіна: як кримчани ставляться до ідеї довічного президента

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у держдумі запропонували внести поправку до конституції Росії, яка обнулить всі президентські терміни Володимира Путіна. Це означає, що він знову може брати участь у виборах і ще на 12 років залишиться президентом.

      Також у випуску:

      Культ Путіна в Криму: чому замальовують мурали з російським президентом на півострові.

      Чи вистачає Криму води і що кажуть самі кримчани.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Коронавірус в Росії: за добу зафіксовано 14 випадків
      сьогодні
      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Новини Росії Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Крим.Реалії
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