Обнулення Путіна: як кримчани ставляться до ідеї довічного президента

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у держдумі запропонували внести поправку до конституції Росії, яка обнулить всі президентські терміни Володимира Путіна. Це означає, що він знову може брати участь у виборах і ще на 12 років залишиться президентом.

Також у випуску: Культ Путіна в Криму: чому замальовують мурали з російським президентом на півострові. Чи вистачає Криму води і що кажуть самі кримчани. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.