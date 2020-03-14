Обнулення Путіна: як кримчани ставляться до ідеї довічного президента
У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – у держдумі запропонували внести поправку до конституції Росії, яка обнулить всі президентські терміни Володимира Путіна. Це означає, що він знову може брати участь у виборах і ще на 12 років залишиться президентом.
Також у випуску:
Культ Путіна в Криму: чому замальовують мурали з російським президентом на півострові.
Чи вистачає Криму води і що кажуть самі кримчани.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
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