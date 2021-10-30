Теперь президент Анджей Дуда должен подписать соответствующий законопроект. Само же ограждение в Польше планируют возвести к лету 2022 года.
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Стена высотой 5,5 метра обойдется государству в 353 миллиона евро. Она будет оснащена датчиками движения, системой мониторинга и покроет около половины длины границы Польши и Беларуси.
Границу охраняют военные
Из-за наплыва мигрантов Польша почти вдвое увеличила количество военных на границе с Беларусью. Речь идет об увеличении количества солдат на несколько тысяч. Об этом 19 октября сообщил министр обороны Мариуш Блащак.
Почти 6 тысяч солдат 16, 18 и 12 дивизий несут службу на польско-белорусской границе,
– отметил он.
Глава министерства пояснил, что солдаты поддерживают пограничную службу, защищая границу Польши и не позволяя ее незаконно пересекать.
Стена на границе с Беларусью: коротко
- Польша из-за наплыва нелегалов в августе начала строительство стены на границе с Беларусью. Тогда заявляли, что ее высота составит 2,5 метра.
- Польские власти в сентябре ввели режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Такое решение одобрил президент Анджей Дуда.
- Кроме этого, в Варшаве предполагают, что Беларусь и дальше будет дестабилизировать ситуацию. Поляки готовятся к длительному спору.