Тепер президент Анджея Дуда повинен підписати відповідний законопроєкт. Саму ж огорожу в Польщі планують звести до літа 2022 року.

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Стіна висотою 5,5 метрів обійдеться державі у 353 мільйони євро. Вона буде оснащена датчиками руху та системою моніторингу й покриє приблизно половину довжини кордону польської країни з білоруською.

Кордон охороняють військові

Через наплив мігрантів Польща майже вдвічі збільшила кількість військових на кордоні з Білоруссю. Мовиться про збільшення кількості солдатів на кілька тисяч. Про це 19 жовтня повідомив міністр оборони Маріуш Блащак.

Майже 6 тисяч солдатів 16, 18 та 12 дивізій несуть службу на польсько-білоруському кордоні,

– зазначив він.

Очільник міністерства пояснив, що солдати підтримують прикордонну службу, захищаючи кордон Польщі та не дозволяючи його незаконно перетинати.

Зверніть увагу! Тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі. ЄС звинуватив Білорусь у тому, що вона сприяла незаконній міграції через санкції проти режиму.

Стіна на кордоні з Білоруссю: коротко