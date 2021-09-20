Это произошло на улице Пушкинская в самом центре города. Однако очевидцы не пытались помочь, а лишь снимали ограбление на видео.

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Отыскали подозреваемого

После ограбления потерпевшая позвонила на горячую линию "102". Она сообщила, что в сумочке якобы были только деньги. Также женщина рассказала, что злоумышленник скрылся с места инцидента на автомобиле Audi.

Поэтому его начали немедленно разыскивать неподалеку. Правоохранители заметили это авто на перекрестке улиц Шевченко и Грушевского. За рулем был 25-летний парень.

Во время поверхностной проверки, патрульные заметили похищенную сумочку. Поэтому водителя задержали и передали следователям.

Пока неизвестно были ли участники конфликта знакомыми. Однако на это указывает то, что люди рядом никак не реагировали на эти события.

Задержан за ограбление и его авто / Фото "Бессарабия inform" и скриншот 24 канала

Что грозит за такое преступление

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о грабеже. Если вину задержанного мужчины смогут доказать в суде, то его могут отправить в тюрьму на 4 года.