Оборона главных портов и Одессы: ВМС продолжает боевые действия в акватории Черного моря

Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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ВМС осуществляет оборону пунктов базирования и портов Одессы, Южный, Очаков, Черноморска с морского направления.

Также в Генштабе сообщили, что российские оккупанты завершили перегруппировку и пытаются продолжить наступление. Прежде всего речь идет о направлении Чернигов – Киев.

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