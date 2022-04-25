Оборона на Юге выстроена грамотно, – Вениславский сказал, возможна ли оккупация Одессы

Одесса еще в начале полномасштабного вторжения России готовилась к возможному наступлению оккупантов. Однако россиянам до сих пор так и не удалось захватить портовый город из-за крепкой обороны.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Федор Вениславский – нардеп и член комитета Верховной Рады по безопасности. По его словам, защита Одессы и всего Юга Украины построена грамотно.

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Не могут похвастаться ничем, кроме ракетных атак, – Вениславский

Член комитета по нацбезопасности отметил, что промежуточная цель, которую декларировал враг перед началом новой большой войны – это оккупация всей юго-восточной части Украины, а значит, отрезание украинского государства от Черного и Азовского морей.

Лично я уверен, что наша оборона на южных рубежах выстроена очень грамотно, тактически правильно. Угрозы оккупации Одессы я точно не вижу,

– подчеркнул Вениславский.

Он добавил, что комитет по нацбезопасности, обороне и разведке проводил выездные заседания, в частности, в Одессе, а также Николаеве. Для контроля даже встречались с руководством оперативного командования "Юг".

"Способностей врага даже нет для того, чтобы предпринимать активные действия, кроме как террористические атаки, поражающие в основном мирную инфраструктуру. Другими способами ведения войны он (враг – 24 канал) похвастаться не может", – подчеркнул Вениславский.