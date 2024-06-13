На Киевщине 13 июня закончились командно-штабные учения группировки сил и средств обороны города Киев. Подчиненные части показали высокую эффективность.
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Наши подразделения провели оборонительную операцию
На учениях отработали наземные, речные, беспилотные, противовоздушные и противодиверсионные действия.
В соответствии с замыслом, наши подразделения провели оборонительную операцию в условиях активного применения всего спектра наступательного вооружения и действий диверсионно-разведывательных групп.
Наши подразделения показали высокую результативность, оперативность и слаженность при проведении оборонительной операции.
Возможно ли повторное наступление на Киев
- В своем интервью глава ГУР Кирилл Буданов ответил на вопрос о том, есть ли вероятность повторного наступления россиян на Киев. В частности, он осудил такие высказывания и назвал их "безосновательными".
- Он также отметил, что по состоянию на сейчас ситуация абсолютно не изменилась и такая угроза отсутствует.
- В разговоре с журналистами глава ГУР подтвердил информацию о том, что о возможной высадке российского десанта в Гостомеле было известно заранее.