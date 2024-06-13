На Київщині 13 червня закінчились командно-штабні навчання угруповання сил і засобів оборони міста Київ. Підпорядковані частини показали високу ефективність.
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Наші підрозділи провели оборонну операцію
На навчаннях відпрацювали наземні, річкові, безпілотні, протиповітряні та протидиверсійні дії.
Відповідно до задуму, наші підрозділи провели оборонну операцію в умовах активного застосування всього спектру наступального озброєння та дій диверсійно-розвідувальних груп.
Наші підрозділи показали високу результативність, оперативність та злагодженість під час проведення оборонної операції.
Чи можливий повторний наступ на Київ
- У своєму інтерв'ю очільник ГУР Кирило Буданов відповів на питання про те, чи є ймовірність повторного наступу росіян на Київ. Зокрема, він засудив такі висловлювання і назвав їх "безпідставними".
- Він також зазначив, що станом на зараз ситуація абсолютно не змінилася та така загроза відсутня.
- У розмові з журналістами очільник ГУР підтвердив інформацію про те, що про можливу висадку російського десанту в Гостомелі було відомо заздалегідь.