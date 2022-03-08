Российские оккупанты продолжают наступление на Украину несмотря на невероятные потери и крах экономики. Украинские герои неустанно наносят ему новые потери и одерживают победы на всех направлениях.

Кстати "Российские солдаты могут вернуться в часть, или частями": видео уничтожения вражеской техники

Потери врага под Мариуполем

Возле Мариуполя продолжаются активные бои наших героев с врагом. Оккупанты понесли очередные потери техники и личного состава.

Сегодня в боях полку "Азов" удалось уничтожить 2 вражеских танка, 2 БМП и экипажи бронемашин.

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