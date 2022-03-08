Російські окупанти продовжують наступ на Україну попри неймовірні втрати та крах економіки. Українські герої невпинно завдають йому нових втрат та здобувають перемоги на усіх напрямках.

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Втрати ворога під Маріуполем

Біля Маріуполя тривають активні бої наших героїв з ворогом. Окупанти зазнали чергових втрат техніки та особового складу.

Сьогодні у боях полку "Азов" вдалося знищити 2 ворожих танки, 2 БМП та екіпажі бронемашин.

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