Понял, что никто не придет помочь, – оборонец Мариуполя описал последние дни на "Азовстали"

Военнослужащий, переживший плен, Михаил Янголенко вспомнил последние дни на "Азовстали". Они были очень тяжелыми. Впоследствии защитникам приказали прекратить оборону Мариуполя.

Защитник Мариуполя рассказал 24 Каналу, что в последние дни враг должен был подогнать так называемые "Солнцепёки" – тяжелые огнеметные системы, которые используют термобарические заряды, так называемые НУРСы. Создается объемный вакуумный взрыв, после которого не остается почти ничего живого.

"На комбинате "Азовсталь" есть два места. Оттуда горячая вода после охлаждения выходит в реку. Эти трубы уже были пустыми. Это огромная подземная коммуникация под комбинатом. По слухам, ней можно было выйти к комбинату Ильича или даже к Угледару. Несколько тоннелей в начале марта были заполнены водой. Но уже к концу апреля вода сошла, и эти трубы тоже были пустыми. Враг пытался проникнуть на территорию комбината отовсюду", – объяснил он.

Полковник, старший офицер Сектора взаимодействия со СМИ Западного управления ГПСУ Станислав Керод пробыл в российской неволе 200 дней. Защитник Мариуполя вспомнил ужасы плена. Он рассказал, что военнопленные из Мариуполя находились в ужасных условиях. В частности, пережили отсутствие пищи и воды, а также психологическое и физическое давление. Военных из Мариуполя поместили в старую колонию в Еленовке Донецкой области. В бараке, который предусматривал размещение 60 – 70 человек, в начале помещали 600 – 700 мужчин. Россия обещала сохранение жизни, здоровья, медицинскую помощь и обращение в соответствии со всеми международными нормами, однако ничего из этого не выполнила.

Что было перед выходом из "Азовстали"?

Михаил Янголенко записывал видео, где прощался с семьей. Это был момент, когда стало понятно, что все вокруг занято врагом, а до ближайших позиций украинских войск расстояние составляет примерно 138 километров. По его словам, сейчас в пределах государства это "вообще ничто", однако в то время в Мариуполе такое расстояние ощущалось "как от Киева до Луны".

Кто-то верил в то, что за нами придет турецкий корабль и заберет нас всех. Но с высоты прожитых лет я осознавал, что никто за нами не придет и не поможет. Мы и так отвлекли как могли нормальные силы противника,

– поделился военнослужащий.

Позже, когда он общался с парнями из ПВО 36 бригады, они рассказали, что по вираж-планшету видели, какое количество российских самолетов одновременно заходило на бомбардировку Мариуполя. Как только самолеты заканчивали бомбардировку, сразу с моря начинала работать корабельная артиллерия, которая была установлена на палубах кораблей России. Также были вражеские танки.

Но у нас закончились противотанковые средства. Мы остались без артиллерии, без ничего. При этом враг был с пяти сторон – с трех сторон на земле, а также с моря и с воздуха. Очень хорошо помню день 15 мая. Тогда на каждых позициях завода, где находились наши люди, состоялись собрания, на которых присутствовал "Редис" (Денис Прокопенко, тогдашний командир "Азова", – 24 Канал). Он объяснил, что ситуация тяжелая, но по команде руководства государства нам надо остановить оборону Мариуполя,

– вспомнил защитник Мариуполя.

Тогда украинским военным объяснили, что в течение нескольких суток они должны эвакуироваться – через плен. Сказали, что для кого-то он продлится 2 – 3 суток, для кого-то – 3 недели. Но "Редис" заверил, что максимум через полгода все обязательно будут дома.

