Кроме того, во время обороны Северодонецка Буданов также попал в угрожающую его жизни ситуацию. Однако начальник разведки смог спастись.
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Как Буданов вел оборону Северодонецка
Командир штурмовой группы спецподразделения ГУР "Шаманбат" с позывным "Саид" рассказал, что штурмовики нашей разведки весной 2022 года принимали участие в обороне Северодонецка.
В частности, тогда задачей бойцов было контратаковать, в результате чего удалось забрать один из крупных кварталов. Но россияне по другому флангу мощно продавливали оборону наших защитников.
У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты (через реку Северский Донец – 24 Канал), которые связывали город с "большой землей", не подбили. Потом был уже приказ об отходе. До последнего мы обороняли Северодонецк,
– объяснил офицер.
После этого к спецназам присоединил лично и сам Кирилл Буданов. В частности, тогда начальник ГУР МО сразу по приезде попал под артиллерийский обстрел.
Сам Буданов рассказывал, что его спасла стоящая рядом бронемашина. Ведь она покрыла руководителя разведки от осколков снаряда разорвавшегося неподалеку.
В заключение "Саид" рассказал, что "Шаманбат" часто направляют на самые горячие участки фронта, чтобы экстренно укрепить оборону. По его словам, бойцы выполняют там функцию как военной разведки, так и боевого подразделения.
Что известно об оккупации Северодонецка
- Город Северодонецк в Луганской области более 4 месяцев служил оборонительным рубежом для сдерживания наступления оккупантов вглубь Украины. В то же время, уже 25 июня 2022 года стало известно, что украинское военное командование приняло решение увести силы из города на более выгодные позиции.
- Тогдашний глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что во время отвода украинских военных не было ни одного погибшего украинца. По его словам, наши солдаты выполнили свою миссию по обороне города от оккупантов.
- Северодонецк уже более года находится под российской оккупацией. После разрушения россиянами города оставшиеся в нем люди имеют недостаточно пищи, воды и продуктов первой необходимости