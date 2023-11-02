Кроме того, во время обороны Северодонецка Буданов также попал в угрожающую его жизни ситуацию. Однако начальник разведки смог спастись.

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Как Буданов вел оборону Северодонецка

Командир штурмовой группы спецподразделения ГУР "Шаманбат" с позывным "Саид" рассказал, что штурмовики нашей разведки весной 2022 года принимали участие в обороне Северодонецка.

В частности, тогда задачей бойцов было контратаковать, в результате чего удалось забрать один из крупных кварталов. Но россияне по другому флангу мощно продавливали оборону наших защитников.

У нас упал фланг полностью. Но все равно стояли. Пока россияне мосты (через реку Северский Донец – 24 Канал), которые связывали город с "большой землей", не подбили. Потом был уже приказ об отходе. До последнего мы обороняли Северодонецк,

– объяснил офицер.

После этого к спецназам присоединил лично и сам Кирилл Буданов. В частности, тогда начальник ГУР МО сразу по приезде попал под артиллерийский обстрел.

Сам Буданов рассказывал, что его спасла стоящая рядом бронемашина. Ведь она покрыла руководителя разведки от осколков снаряда разорвавшегося неподалеку.

В заключение "Саид" рассказал, что "Шаманбат" часто направляют на самые горячие участки фронта, чтобы экстренно укрепить оборону. По его словам, бойцы выполняют там функцию как военной разведки, так и боевого подразделения.

Что известно об оккупации Северодонецка