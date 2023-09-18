Документы датируются 2011 годом, а гриф "секретно" с них сняли в 2013 году, что может свидетельствовать об изменении оборонной стратегии. О прежней оборонной стратегии рассказал действующий Министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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План обороны Польши за 2011 год

Согласно документу, Вооруженные силы Польши в случае боевых действий защищали свою территорию, воздушное пространство и территориальные воды, "чтобы максимально задержать темп наступательной операции противника и остановить его атаку на рубежах в районе рек Висла и Вепрь".

После этого основные усилия были направлены на прекращение наступления противника и удержание плацдармов на правом берегу Вислы.

План применения Вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег Вислы. Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли быть польской Бучей,

– сказал Блащак.

Отступление польских вооруженных формирований по Висле означало бы потерю 40% территории и их сдачу в оккупацию наступающим войскам противника фактически без боя.

При этом в документе говорится, что силам НАТО необходимо было бы до 14 дней для развертывания международного военного контингента на территории страны.

Обратите внимание. В 2011 году польская армия обладала низкой боеспособностью и лимитированным личным составом, что могло стать основанием для формирования такой стратегии. Сейчас этот документ рассекречен и не имеет военной ценности.

Почему в Польше раскрыли прошлый план обороны

Министр обороны Польши раскрыл этот план в преддверии парламентских выборов. СМИ отмечают, что это может оказаться политической игрой.

Дело в том, что главным конкурентом провластной партии выступает оппозиционная сила, в каденции которой и была принята эта оборонная стратегия.