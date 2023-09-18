Документи датуються 2011 роком, а гриф "таємно" з них зняли у 2013 році, що може свідчити про зміну оборонної стратегії. Про колишню оборонну стратегію розповів чинний Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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План оборони Польщі за 2011 рік
Згідно з документом, Збройні сили Польщі у випадку бойових дій захищали б свою територію, повітряний простір та територіальні води, "щоб максимально затримати темп наступальної операції супротивника та зупинити його атаку на рубежах у районі річок Вісла та Вепр".
Після цього основні зусилля були б спрямовані на припинення наступу противника та утримання плацдармів на правому березі Вісли.
План застосування Збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучею,
– сказав Блащак.
Відступ польських збройних формувань за Віслу означав би втрату 40% території та їх здачу в окупацію наступаючим військам супротивника фактично без бою.
При цьому у документі зазначено, що силам НАТО необхідно було б до 14 днів для розгортання міжнародного військового контингенту на території країни.
Чому у Польщі розкрили минулий план оборони
Міністр оборони Польщі розкрив цей план напередодні парламентських виборів. ЗМІ зауважують, що це може бути політичною грою.
Річ у тім, що головним конкурентом провладної партії виступає опозиційна сила, за каденції якої й ухвалили цю оборонну стратегію.