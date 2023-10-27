Оборонный конфликт почти исчерпан: Госаудитслужба и бизнес договорились о сотрудничестве, – эксперт

Конфликт между Кабмином и производителями оружия вокруг закладки прибыли в цену продукции, который длился несколько месяцев, близится к завершению.

Об этом заявил эксперт Алексей Голобуцкий. Он отметил, что правительство должно найти пути разрешения ситуации.

К теме Избрание директора НАБУ как мина замедленного действия

Стороны перешли к диалогу

Пока правительство ищет грамотное юридическое решение (считать ли прибыль предприятий ОПК, как убытки государству в период с марта 2022 по июль 2023 года), стороны перешли к диалогу. Крупные работодатели подписали с Госаудитслужбой меморандум о сотрудничестве. И это не формальное событие, а хороший сигнал, говорящий, что все готовы работать на победу – слаженно и в рамках закона. Это сигнал о взаимодействии и конструктиве,

– считает Голобуцкий.

По его мнению, правительство должно было взять на себя ответственность и проявить себя в этой ситуации более активно, ведь конфликт с производителями вооружения вызвано именно ими. В частности, как свидетельствуют недавние публикации в СМИ, инициатором "кризисного" постановления был "Укроборонпром".

Вместе с тем, несмотря на критику, Госаудитслужба первой продемонстрировала, что готова вместе с бизнесом искать выход из нормативно-правового коллапса.

Бизнес и правительство могут быть партнерами. Тем более что недостатки у подписанных между Минобороны и предприятиями ОПК контрактами, очевидно, были. Но для страны важно, чтобы сегодня все работали на оборону, а не наживались на войне.

– объясняет положительные сдвиги Голобуцкий.

По мнению эксперта, последние события свидетельствуют, что Госаудитслужба, как институция, контролирующая насколько честно и прозрачно расходуемые бюджетные средства, работает эффективно и не молчит, если видит нарушение. И за 9 месяцев 2023 благодаря ее проверкам в бюджет вернули уже 4 миллиарда гривен.

Голобуцкий напомнил, что конфликт между Кабмином и производителями касался миллиарда гривен. Госаудиторы стояли на позиции закона, что это прибыль, которая не должна была закладываться в цену товара. А производители – хотели получить начисленные средства.