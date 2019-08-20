Оборотни в погонах ограбили автобус с украинцами в Германии

Полицейские, которые остановили микроавтобус с украинцами на дороге в Германии, оказались "липовыми" – они отобрали у людей 15 тысяч евро.

В ночь на 20 августа на автобане близ города Зигбург (расположен на западе Германии) люди в полицейской форме остановили микроавтобус из Украины. Сказали, что происходит плановая проверка наличия наркотиков. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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Стоит заметить, что история реалистичная – у немецких полицейских действительно есть такое право, особенно в отношении автобусов, следующих из Нидерландов (там, например, марихуана разрешена, а в Германии – нет).

Впрочем дальше "полицейские" попросили путешественников показать наличные. Аргументировали это тем, что хотят проверить, настоящие ли деньги у людей, или, может, поддельные. И здесь пассажиры должны задуматься – права на такие действия у правоохранителей нет.

И действительно, когда украинцы достали деньги из кошельков, псевдополицейские просто отобрали у них 15 тысяч евро, заскочили в свой автомобиль и скрылись. Один из потерпевших тщетно пытался остановить грабителей – те сбили его и скрылись.

Настоящие полицейские пока расследуют дело и ищут преступников. И призывают гостей страны к бдительности, особенно в нестандартных ситуациях. Мол, не стоит иметь дел с людьми в форме, если принадлежность тех к силовым структурам не будет очевидным образом доказана.

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