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      Оборотни в погонах ограбили автобус с украинцами в Германии

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      В Германии псевдополиция ограбила украинцев
      В Германии псевдополиция ограбила украинцев / Иллюстративное фото (pixabay)

      Полицейские, которые остановили микроавтобус с украинцами на дороге в Германии, оказались "липовыми" – они отобрали у людей 15 тысяч евро.

      В ночь на 20 августа на автобане близ города Зигбург (расположен на западе Германии) люди в полицейской форме остановили микроавтобус из Украины. Сказали, что происходит плановая проверка наличия наркотиков. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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      Стоит заметить, что история реалистичная – у немецких полицейских действительно есть такое право, особенно в отношении автобусов, следующих из Нидерландов (там, например, марихуана разрешена, а в Германии – нет).

      Впрочем дальше "полицейские" попросили путешественников показать наличные. Аргументировали это тем, что хотят проверить, настоящие ли деньги у людей, или, может, поддельные. И здесь пассажиры должны задуматься – права на такие действия у правоохранителей нет.

      И действительно, когда украинцы достали деньги из кошельков, псевдополицейские просто отобрали у них 15 тысяч евро, заскочили в свой автомобиль и скрылись. Один из потерпевших тщетно пытался остановить грабителей – те сбили его и скрылись.

      Настоящие полицейские пока расследуют дело и ищут преступников. И призывают гостей страны к бдительности, особенно в нестандартных ситуациях. Мол, не стоит иметь дел с людьми в форме, если принадлежность тех к силовым структурам не будет очевидным образом доказана.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Деньги Полиция Ограбления
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