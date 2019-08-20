Перевертні в погонах пограбували автобус з українцями в Німеччині
Поліцейські, які зупинили мікроавтобус з українцями на дорозі в Німеччині, виявилися "липовими" – вони відібрали у людей 15 тисяч євро.
У ніч на 20 серпня на автобані поблизу міста Зігбург (розташоване на заході Німеччини) люди в поліцейській формі зупинили мікроавтобус з України. Сказали, що відбувається планова перевірка щодо наявності наркотиків. Про це повідомило видання Deutsche Welle.
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Варто зауважити, що історія реалістична – у німецьких поліцейських дійсно є таке право, особливо щодо автобусів, які прямують із Нідерландів (там, наприклад, марихуана дозволена, а у Німеччині – ні).
Утім далі "поліцейські" попросили мандрівників показати готівку. Аргументували це тим, що бажають перевірити, чи гроші у людей справжні, а чи, може, підроблені. І тут пасажири мали б задуматися – права на такі дії у правоохоронців немає.
І дійсно, коли українці дістали гроші з гаманців, псевдополіцейські просто відібрали у них 15 тисяч євро, заскочили у свій автомобіль і зникли. Один з потерпілих марно намагався зупинити грабіжників – ті збили його і втекли.
Справжні поліцейські наразі розслідують справу та шукають злочинців. І закликають гостей країни до пильності, особливо у нестандартних ситуаціях. Мовляв, не варто мати справ із людьми у формі, якщо приналежність тих до силових структур не буде очевидним чином доведена.
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