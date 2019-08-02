В Запоріжжі чоловіки в балаклавах напали на пошту

Озброєні чоловіки в масках увірвалися у відділення пошти в Запоріжжі. Зловмисникам вдалося залякати працівників та винести готівку з каси.

Пограбування здійснили двоє невідомих чоловіків з ножем та пістолетом, повідомляє УНН.

Читайте також: У Києві чоловік вистрибнув з 10 поверху, тікаючи від поліції

Зловмисники погрожували працівникам, що якщо ті не виконають їх умови – до них застосують зброю. Натомість, налякані працівники пошти не стали чинити опір озлобленим чоловікам в балаклавах.

Зрозумівши, що їм вдалося налякати присутніх, грабіжники забрали з каси готівку в сумі близько 6 000 гривень. Реалізувавши свій підступний задум, чоловіки втекли у невідомому напрямку.