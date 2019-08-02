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      В Запоріжжі чоловіки в балаклавах напали на пошту

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      Озброєні чоловіки увірвалися у запорізьке відділення пошти
      Озброєні чоловіки увірвалися у запорізьке відділення пошти / MADEinMONTENEGRO.com

      Озброєні чоловіки в масках увірвалися у відділення пошти в Запоріжжі. Зловмисникам вдалося залякати працівників та винести готівку з каси.

      Пограбування здійснили двоє невідомих чоловіків з ножем та пістолетом, повідомляє УНН.

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      Зловмисники погрожували працівникам, що якщо ті не виконають їх умови – до них застосують зброю. Натомість, налякані працівники пошти не стали чинити опір озлобленим чоловікам в балаклавах.

      Зрозумівши, що їм вдалося налякати присутніх, грабіжники забрали з каси готівку в сумі близько 6 000 гривень. Реалізувавши свій підступний задум, чоловіки втекли у невідомому напрямку. 

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Запоріжжя Пограбування
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