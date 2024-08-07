Об этом на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и заместителем премьер-министра и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом в Аннаполисе, штат Мэриленд.

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Переговоры о прекращении огня в Газе

Каждый человек в регионе должен понимать, что дальнейшие атаки только углубляют конфликт, нестабильность и неуверенность для всех, а дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и которые никто не может полностью контролировать,

– подчеркнул американский чиновник.

По его словам, в переговорах о прекращении огня в секторе Газа наступил решающий момент. Поэтому, по мнению Блинкена, необходимо, чтобы все в регионе реально оценили ситуацию и осознали потенциальные последствия возможной эскалации.

"Поймите риск просчета и примите решения, которые снизят напряженность, а не усилят ее. Это особенно верно учитывая решающий момент, который мы переживаем в переговорах о прекращении огня в Газе", – добавил госсекретарь США.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что в Ираке нанесли удар по авиабазе где находились американские военные. Поэтому накануне стало известно, что в США ожидают повторные удары по своим военнослужащим.