Об этом изданию сообщил американский чиновник, пожелавший остаться анонимным. Удары могут нанести как со стороны Ирана, так и со стороны Хезболлы.

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Что известно о вероятной атаке по военным США

США готовятся к возможным новым атакам со стороны "проиранских боевиков" на своих военнослужащих на Ближнем Востоке после недавней атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке.

Чиновник отметил, что рост напряженности на Ближнем Востоке придает группировкам ощущение меньшей сдержанности со стороны Ирана, что может привести к увеличению атак на военнослужащих США.

По словам собеседников издания, знакомых с информацией о встрече президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с командой национальной безопасности в Белом доме, разведка доложила о возможных ударах как со стороны Ирана, так и со стороны Хезболлы.

Однако в Вашингтоне пока не знают, какой именно характер будут иметь эти удары и кто первым осуществит нападение.

Напомним, что две российские ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе "Аль-Асад". По меньшей мере пятеро американских военнослужащих получили ранения