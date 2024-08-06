В издании заявили, что эту информацию подтверждают два иранских чиновника, которые имеют доступ к военным планам Тегерана. Также 5 августа экс-министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Иран.

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Для чего Шойгу прибыл в Иран

Известно, что Шойгу встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и командующим иранских вооруженных сил, бригадным генералом Мохаммадом Багери, который занимается планированием военных ударов по Израилю. Во время встречи Пезешкиан подчеркнул важность стратегического партнерства с Россией.

Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена,

– заявил президент Ирана.

Он также отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе являются "наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил."

"Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", – добавил Пезешкиан.

Шойгу в ответ заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".

Какое оружие Россия могла передать Ирану

По информации израильского "14 канала", Россия экстренно передала Ирану оперативные ракетные комплексы "Искандер" и комплексы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Перемещение этого вооружения в Иран было осуществлено с помощью военно-транспортных самолетов Ил-76.

Однако, издание Defense Express отмечает, что Иран не имеет опыта эксплуатации этих систем и их передача не обсуждалась публично. Это может означать, что Россия передала не только технику, но и собственных военнослужащих для ее обслуживания.

Вероятно, эти комплексы уже развернули, ведь Иран уже выпустил предупреждение для гражданских самолетов о возможных аномалиях в GPS в центральных и западных районах страны.

В издании рассказали, что Комплекс "Мурманск-БН" специализируется на подавлении спутниковой навигации и коммуникаций на расстояниях до 5000 километров. Тогда как "Искандер" имеет дальность до 500 километров, что может быть недостаточным для атак на Израиль. Однако, есть предположение, что Иран мог получить версию "Искандер-К" с крылатыми ракетами Р-500 дальностью до 1500 километров.