По состоянию на 17 часов 18 июля российские наемники трижды обстреляли украинских военных на Донбассе. Также боевики совершили обстрел участка разведения сил у Богдановки.

Наши подразделения решительно ответили на огневые действия противника и заставили оккупантов вернуться к соблюдению режима "тишины", сообщает штаб ООС.

К слову Боевики резко активизировали обстрелы, погибли трое военных

Где боевики вели обстрелы:

Оккупанты на рассвете вели огонь из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Старогнатовки .

. После обеда применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Водяного .

. Также враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Хутора Вильный.

Также враг обстрелял участки разведения сил у Богдановка – неподалеку Петровского. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Этот обстрел был откровенно провокационным. Боевики просто выпустили три автоматные очереди из стрелкового оружия и прекратили обстрел.

В прошлый раз боевики обстреливали участок разведения сил 13 июля. Тогда участок вблизи Зайцевого обстреляли из миномета – тоже только один раз.

Участки разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала