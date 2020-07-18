Станом на 17 годину 18 липня російські найманці тричі обстріляли українських військових на Донбасі. Також бойовики здійснили обстріл ділянки розведення сил біля Богданівки.

Наші підрозділи рішуче відповіли на вогневі дії противника й змусили окупантів повернутись до дотримання режиму "тиші", повідомляє штаб ООС.

До слова Бойовики різко активізували обстріли, загинули троє військових

Де бойовики вели обстріли:

Окупанти на світанку вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів поблизу Старогнатівки .

. Після обіду застосували ручні протитанкові гранатомети й стрілецьку зброю неподалік Водяного .

. Також ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Хутору Вільний.

Також ворог обстріляв ділянки розведення сил біля Богданівки – неподалік Петрівського. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

Цей обстріл був відверто провокаційним. Бойовики просто випустили три автоматні черги зі стрілецької зброї і припинили обстріл.

Минулого разу бойовики обстрілювали ділянку розведення сил 13 липня. Тоді ділянку поблизу Зайцевого обстріляли з міномета – теж лише один раз.



Ділянки розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу