Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность направления военных кораблей к Черному морю из-за напряженности между Россией и Украиной. С таким названием в CNN опубликовали статью.

Журналисты ссылались на свои источники в Пентагоне. По их словам, это должно стать четким сигналом Москве: Вашингтон внимательно следит за ситуацией в регионе.

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"Представитель Пентагона также заявил, что Военно-воздушные силы США продолжат разведывательные полеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для мониторинга за деятельностью военно-морских сил России и перемещением войск в Крыму", – говорится в CNN.

Стягивание Россией войск на границу с Украиной и нарушение режима тишины на Донбассе вызывает серьезное беспокойство в Белом доме.

Россия сейчас имеет больше войск у украинских границ, чем за все время с 2014 года. Известно, что 5 украинских военных убили на этой неделе. Это все очень тревожные знаки,

– отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Эксперты из независимого агентства расследований Conflict Intelligence Team установили, что Кремль создал отдельный полевой военный лагерь в Воронежский области в 250 километрах от украинской границы.

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Фото со спутника и сообщения в соцсетях помогли международным расследователям выяснить: россияне перебросили в этот лагерь уже несколько сотен единиц военной техники. Президент Украины, реагируя на такие действия Кремля, призвал Организацию Североатлантического договора к более активной поддержке нашего государства.

Кто готов поддержать Украину на пути к вступлению в НАТО

Свою поддержку во вступлении в НАТО Украине готовы оказать Литва и Латвия. Министры иностранных дел балтийских республик заявили, что выступают за предоставление нашему государству плана действий по членству.

Готовы поддержать Украину на этом пути и в Белом доме. Впрочем, там отмечают: это решение не зависит исключительно от США.



Расположение российский войск у границ с Украиной / Инфографика 24 канала

"Это является стремлением Украины уже некоторое время. Мы долгое время обсуждаем это с Украиной. Мы их сильно поддерживаем, мы с ними взаимодействуем, работаем, чтобы дать отпор дестабилизирующим действиям, но это решение должно принять НАТО", – подчеркнула Псаки.

Сближение Украины и НАТО

Бряцание Россией оружием на границах Украины способствует большему сближению нашего государства и НАТО. И США могут сыграть в этом важную роль, ведь имеют влияние на других членов Альянса.

Сейчас действительно есть окно возможностей. Для новой администрации США это была бы первая победа на дипломатическом фронте. Также это был бы геополитический прорыв НАТО, которая бы взяла на себя ответственность за развитие ситуации вокруг Альянса,

– пояснил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Впрочем, Киеву не стоит ожидать быстрого продвижения с планом действий по членству, потому что внутри НАТО действуют разные силы и часть участников Альянса, несмотря на официальную поддержку членства Украины, считает это отдаленной перспективой, поскольку конфликт на Донбассе остается неурегулированным.

"Проблема не в том, что Украина или Грузия готовы или не готовы. Проблема в том, что некоторые члены НАТО, особенно западной Европы, они не готовы к тому, чтобы вступить в прямую конфронтацию с Россией", – сказал Самусь.

По словам эксперта Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, принятие Украины увеличит для них обязательства и риски, ведь Украину нужно защищать. "А вот что они из этого получат – вопрос открытый", – добавил он.

План действий – не предохранитель

Да и сам план действий по членству не является предохранителем от российской агрессии. "План для членства стал символом за эти годы, своеобразным маркером евроатлантических стремлений, но он не является гарантией безопасности", – отметил Капитоненко.

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А пока НАТО выражает свою нерешительность относительно членства Украины – в России уже поднялась целая истерика по поводу такой перспективы. На провластных каналах и в соцсетях российские главные чиновники щедро сыпят угрозы Киеву и заявляют о перспективе полномасштабной войны на Донбассе. Но опыт других пост-советских республик, которые уже стали членами НАТО, доказывает: дальше истерик Кремль не пойдет.