Руслан Стефанчук уверен, что вопрос вхождения Украины в Евросоюз и НАТО необходимо вынести на всеукраинский референдум. По словам политика, институт референдума стоит использовать для больших внутренних побед.

Первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал референдумы инструментом больших объединительных дел.

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Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО,

– заявил Стефанчук.

По словам первого заместителя Рады, референдумы нельзя проводить ежедневно, ведь они являются очень дорогими и стоящими.

Один референдум стоит примерно 3 миллиарда гривен. Инициаторы референдумов должны почувствовать свою ответственность.

Что еще сказал Стефанчук

Во время референдумов можно рассматривать вопрос изменения территории. Однако в законе о всеукраинском референдуме говорится: можно рассматривать только вопрос увеличения территории. В то же время Украина ни за что не позволит легитимно уменьшить свои территории.

Ни Президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет министров не должны диктовать людям, какие вопросы стоит выносить на референдум.

Чтобы инициировать вынесение на референдум определенного вопроса, люди должны образовать инициативную группу. Ее задачей будет собрать 3 миллиона подписей. Если вопрос соответствует требованиям закона, его могут вынести на референдум.

Обратите внимание! Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме еще 8 апреля 2021 года. Стефанчук назвал этот закон "одним из самых сложных".