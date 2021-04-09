Вступление Украины в ЕС и НАТО стоит рассмотреть на всеукраинском референдуме, – Стефанчук
Руслан Стефанчук уверен, что вопрос вхождения Украины в Евросоюз и НАТО необходимо вынести на всеукраинский референдум. По словам политика, институт референдума стоит использовать для больших внутренних побед.
Источник:Верховная Рада
Первый заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал референдумы инструментом больших объединительных дел.
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Я бы хотел, чтобы институт референдума использовался для больших объединительных дел, для больших внутренних побед. Мне кажется, что такими вопросами должны быть вхождение Украины в ЕС, вхождение Украины в НАТО,
– заявил Стефанчук.
По словам первого заместителя Рады, референдумы нельзя проводить ежедневно, ведь они являются очень дорогими и стоящими.
Один референдум стоит примерно 3 миллиарда гривен. Инициаторы референдумов должны почувствовать свою ответственность.
Что еще сказал Стефанчук
- Во время референдумов можно рассматривать вопрос изменения территории. Однако в законе о всеукраинском референдуме говорится: можно рассматривать только вопрос увеличения территории. В то же время Украина ни за что не позволит легитимно уменьшить свои территории.
- Ни Президент, ни Верховная Рада, ни Кабинет министров не должны диктовать людям, какие вопросы стоит выносить на референдум.
- Чтобы инициировать вынесение на референдум определенного вопроса, люди должны образовать инициативную группу. Ее задачей будет собрать 3 миллиона подписей. Если вопрос соответствует требованиям закона, его могут вынести на референдум.
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