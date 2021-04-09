РФ провоцирует обострение ситуации, чтобы увидеть реакцию Украины и ее партнеров, – Минобороны
В Минобороны Украины заявили, что Россия специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. Страна-агрессор делает это для того, чтобы оценить реакцию украинской стороны, а также ее мировых партнеров.
Источник:Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины отметили, что Россия наращивает гибридную агрессию против Украины. Для реализации своих захватнических целей страна-агрессор комбинирует силовые и пропагандистские формы и методы.
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Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии,
– говорится в сообщении.
Пресс-служба Минобороны подчеркнула, что в последнее время Россия активно распространяла видео о движении российских эшелонов с военной техникой в сторону границ с Украиной.
Кроме того, страна-оккупант демонстрировала готовность российских боевых вертолетов и самолетов.
Российские оккупанты также настойчиво "рекомендовали" жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей держать при себе документы. Это необходимо якобы для эвакуации мирного населения на случай резкого обострения ситуации из-за действий украинской стороны.
Боевики даже распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых лиц, женщин и несовершеннолетних детей в Ростовскую область.
Что происходит на Донбассе
- Еще 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия стягивает к границе с Украиной войска. Происходит это под видом боевых учений.
- В частности, к границе с Украиной Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер".
- Кроме того, международная группа расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила полевой лагерь российских военных на границе с Украиной.
- Тем временем в ООС рассказали об увеличении российских провокаций по всей линии разграничения.
Россия стягивает войско к границам с Украиной / Инфографика 24 канала
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