В Минобороны Украины заявили, что Россия специально провоцирует обострение ситуации на Донбассе. Страна-агрессор делает это для того, чтобы оценить реакцию украинской стороны, а также ее мировых партнеров.

В Министерстве обороны Украины отметили, что Россия наращивает гибридную агрессию против Украины. Для реализации своих захватнических целей страна-агрессор комбинирует силовые и пропагандистские формы и методы.

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Таким образом Россия специально провоцировала обострение региональной обстановки с целью определения реакции Украины и ее партнеров для оценки готовности совместно противостоять российской вооруженной агрессии,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Минобороны подчеркнула, что в последнее время Россия активно распространяла видео о движении российских эшелонов с военной техникой в сторону границ с Украиной.

Кроме того, страна-оккупант демонстрировала готовность российских боевых вертолетов и самолетов.

Российские оккупанты также настойчиво "рекомендовали" жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей держать при себе документы. Это необходимо якобы для эвакуации мирного населения на случай резкого обострения ситуации из-за действий украинской стороны.

Боевики даже распространяли слухи о якобы планировании эвакуации пожилых лиц, женщин и несовершеннолетних детей в Ростовскую область.

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Россия стягивает войско к границам с Украиной / Инфографика 24 канала