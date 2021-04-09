У Міноборони України заявили, що Росія спеціально провокує загострення ситуації на Донбасі. Країна-агресор робить це для того, щоб оцінити реакцію української сторони, а також її світових партнерів.

У Міністерстві оборони України зауважили, що Росія нарощує гібридну агресію проти України. Для реалізації своїх загарбницьких цілей країна-агресор комбінує силові та пропагандистські форми і методи.

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У такий спосіб Росія спеціально провокувала загострення регіональної обстановки з метою визначення реакції України та її партнерів для оцінки готовності спільно протистояти російській збройній агресії,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Міноборони наголосила, що останнім часом Росія активно поширювала відео про рух російських ешелонів з військовою технікою у бік кордонів з Україною.

Окрім того, країна-окупант демонструвала готовність російських бойових гелікоптерів та літаків.

Російські окупанти також наполегливо "рекомендували" жителям окупованих територій Луганської та Донецької областей тримати при собі документи. Це необхідно нібито для евакуації мирного населення на випадок стрімкого загострення ситуації через дії української сторони.

Бойовики навіть поширювали чутки про начебто планування евакуації літніх осіб, жінок та неповнолітніх дітей до Ростовської області.

Що відбувається на Донбасі



Росія стягує військо до кордонів з Україною / Інфографіка 24 каналу