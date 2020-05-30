Уже второй раз за эту неделю боевики обстреливают участок разведения сил в районе Золотого-2. Ежедневно наши военные рискуют своими жизнями под вражеским минометным, гранатометным и стрелковым огнем. И ответить не могут, ведь враг прячется за спинами мирных жителей.

Что происходит в Золотом-2

Военные говорят, что покоя нет ни днем, ни ночью. Говорится в сюжете 24 канала.

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"Начинают одиночными выстрелами, затем начинают с подствольников. Начинают наглеть, то мы не отвечаем, а когда надоедают, то даем ответ", – сказал военнослужащий ВСУ Алексей.

Однако не на каждый обстрел военные могут дать ответ.

Минометы они ставят в жилой зоне, за домами. Мы их не видим. Мы примерно вычисляем откуда они стреляют, но мы туда выстрелить не можем. Понимаем, что туда стрелять нельзя, потому что там тоже дети есть. Дети не виноваты в том, что кто-то начал войну,

– пояснил боец ​​ВСУ.

Оружие, из которого стреляют боевики

Российские наемники щедро забрасывают гранатами типа ВОГ украинских защитников. Такие уносят жизнь редко, но способны сильно искалечить.

"Они очень маленькие. Чтобы их достать, надо все перерезать, чтобы их найти, ибо они очень глубоко заходят", – отметил военный Евгений.

Однако многие боеприпасы вражеской пехоты – старые и некачественные. Поэтому, к счастью, и взрываются – не все.



Не все боеприпасы взрываются / Скриншот с видео

"Просто они уже старые. Они используют то, что не гоже, то, что валяется на складах. Оно просто падает и не разрывается", – сказал Евгений.

Несдетонированные боеприпасы наши армейцы обезвреживают, так как и в таком виде они могут нести угрозу жизни.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала