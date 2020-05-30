Вже вдруге за цей тиждень бойовики обстрілюють ділянку розведення сил в районі Золотого-2. Щодня наші військові ризикують своїми життями під ворожим мінометним, гранатометним та стрілецьким вогнем. Та відповісти не можуть, адже ворог ховається за спинами мирних жителів.

Що відбувається в Золотому-2

Військові розповідають, що спокою немає ні вдень, ні вночі. Йдеться в сюжеті 24 каналу.

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"Починають поодинокими вистрілами, потім починають з підствольників. Починають нагліти, то ми не відповідаємо, а коли вже набридають, то даємо відповідь", – сказав військовослужбовець ЗСУ Олексій.

Проте не на кожен обстріл вояки можуть дати відповідь.

Міномети вони ставляють в жилій зоні, за будинками. Ми їх не бачимо. Ми приблизно вичисляємо звідки вони стріляють, але ми туди стрільнуть не можемо. Розуміємо, що туди стріляти не можна, тому що там теж діти є. Діти не винні в тому, що хтось розпочав війну,

– пояснив боєць ЗСУ.

Зброя, з якої стріляють бойовики

Російські найманці щедро закидають гранатами типу ВОГ українських захисників. Такі забирають життя рідко, але здатні сильно скалічити.

"Вони дуже маленькі. Щоб їх дістати треба все перерізати, щоб їх знайти: бо вони дуже глибоко заходять", – зазначив військовий Євген.

Проте багато боєприпасів ворожої піхоти – старі та неякісні. Тож, на щастя, й вибухають – не всі.



Не всі боєприпаси вибухають / Скриншот з відео

"Просто вони вже старі. Вони використовують те, що не гоже, те, що валяється на складах. Воно просто падає і не розривається", – сказав Євген.

Нездетоновані боєприпаси наші армійці знешкоджують, бо і в такому вигляді вони можуть нести загрозу життю.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу