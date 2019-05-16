15:58
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Как Порошенко засевает "хороших" людей. Вакарчук поделился политической стратегией
      Вєсті.UA
      20:11, 15 мая
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Обострение на Донбассе: боевики увеличили количество обстрелов и понесли потери

      166 Читати новину українською
      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе
      Украинские бойцы уничтожили оккупанта на Донбассе / Иллюстративное фото

      Оккупационные войска России значительно активизировались на Донбассе. 15 мая боевики 24 раза обстреляли позиции украинских защитников, но получили жесткий ответ. Военным ООС удалось уничтожить одного оккупанта и технику врага.

      Оккупанты, обстреливая украинские позиции, 9 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82 и 120-миллиметровые минометы.

      Читайте также: Бойцы ВСУ блестяще уничтожили технику оккупантов на Донбассе: видео

      Боевики целые сутки били по защитникам Украины из боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Николаевки, Новотроицкого, Авдеевки, Новоселовки второй, Лебединского, Талаковки, Песков, Гнутово, Золотое-4, Южного, Новгородского, Песчаного и Счастья.

      Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 15 мая одного оккупанта уничтожили,
      - добавили в штабе.

      Так, украинским военным удалось уничтожить беспилотник пророссийских боевиков.

      С начала суток, 16 мая, оккупанты трижды обстреляли украинские позиции у Новотроицього, Богдановки и Павлополя из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

       

      blog_ava
      "Игра престолов" 8 сезон 6 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода
      сегодня
      50431
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      сегодня , 15:30 Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии
      Інна Жолобович 137
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сегодня , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 264
      Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      сегодня , 14:49 Вакарчук или нет: кому принадлежит цитата - тест
      65
      Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      сегодня , 14:05 Команда Вакарчука: кто попал в партию "Голос" и что о них известно
      Наталя Боднар 577
      От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      сегодня , 12:59 От голливудских красавиц до королевских особ: какие звезды примерили вышиванку
      Юлія Михайлова 248
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Разведочный батальон хотят расформировать, а из бойцов сделать охранников
       12 августа 2015 , 12:25
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Киевляне резко изменили свои автомобильные предпочтения
       25 сентября 2018 , 13:20
      Новичок Шахтера попал в символическую сборную Копа Америка-2019
       13 февраля , 09:41
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук