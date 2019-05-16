Обострение на Донбассе: боевики увеличили количество обстрелов и понесли потери

Оккупационные войска России значительно активизировались на Донбассе. 15 мая боевики 24 раза обстреляли позиции украинских защитников, но получили жесткий ответ. Военным ООС удалось уничтожить одного оккупанта и технику врага.

Оккупанты, обстреливая украинские позиции, 9 раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение – 82 и 120-миллиметровые минометы.

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Боевики целые сутки били по защитникам Украины из боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подконтрольные России вооруженные формирования обстреляли бойцов ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевки, Марьинки, Павлополя, Николаевки, Новотроицкого, Авдеевки, Новоселовки второй, Лебединского, Талаковки, Песков, Гнутово, Золотое-4, Южного, Новгородского, Песчаного и Счастья.

Потерь среди военных Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 15 мая одного оккупанта уничтожили,

- добавили в штабе.

Так, украинским военным удалось уничтожить беспилотник пророссийских боевиков.

С начала суток, 16 мая, оккупанты трижды обстреляли украинские позиции у Новотроицього, Богдановки и Павлополя из 82-миллиметровых минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.