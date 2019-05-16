16:53
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Загострення на Донбасі: бойовики збільшили кількість обстрілів і зазнали втрат

      354 Читать новость на русском
      Українські бійці знищили окупанта на Донбасі
      Українські бійці знищили окупанта на Донбасі / Ілюстративне фото

      Окупаційні війська Росії значно активізувалися на Донбасі. 15 травня бойовики 24 рази обстріляли позиції українських захисників, але отримали жорстку відповідь. Військовим ООС вдалося знищити одного окупанта та техніку ворога.

      Окупанти обстрілюючи українські позиції 9 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82 і 120-міліметрові міномети.

      Читайте також: Бійці ЗСУ блискуче знищили техніку окупантів на Донбасі: відео

      Бойовики цілу добу гатили по захисниках України з бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Авдіївки, Мар'їнки, Павлополя, Миколаївки, Новотроїцького, Авдіївки, Новоселівки другої, Лебединського, Талаківки, Пісків, Гнутового, Золоте-4, Південного, Новгородського, Піщаного та Щастя.

      Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 15 травня одного окупанта було знищено,
      – додали у штабі.

      Так, українським військовим вдалося знищити безпілотник проросійських бойовиків. 

      З початку доби, 16 травня, окупанти тричі обстріляли українські позиції біля Новотроїцього, Богданівки та Павлополя з 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

       

      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      46837
      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 28
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 188
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1077
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 401
      Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      сьогодні , 14:48 Вакарчук чи ні: кому належить цитата – тест
      384
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук