Загострення на Донбасі: бойовики збільшили кількість обстрілів і зазнали втрат

Окупаційні війська Росії значно активізувалися на Донбасі. 15 травня бойовики 24 рази обстріляли позиції українських захисників, але отримали жорстку відповідь. Військовим ООС вдалося знищити одного окупанта та техніку ворога.

Окупанти обстрілюючи українські позиції 9 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння – 82 і 120-міліметрові міномети.

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Бойовики цілу добу гатили по захисниках України з бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підконтрольні Росії збройні формування обстріляли бійців ЗСУ в районі населених пунктів Авдіївки, Мар'їнки, Павлополя, Миколаївки, Новотроїцького, Авдіївки, Новоселівки другої, Лебединського, Талаківки, Пісків, Гнутового, Золоте-4, Південного, Новгородського, Піщаного та Щастя.

Втрат серед військових Об'єднаних сил немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 15 травня одного окупанта було знищено,

– додали у штабі.

Так, українським військовим вдалося знищити безпілотник проросійських бойовиків.

З початку доби, 16 травня, окупанти тричі обстріляли українські позиції біля Новотроїцього, Богданівки та Павлополя з 82-міліметрових мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.