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Обострения ситуации на Донбассе не будет по многим причинам, – Шендерович

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Обострение ситуации на Донбассе
Обострение ситуации на Донбассе / ria.ru

Российский журналист Виктор Шендерович озвучил прогноз относительно Донбасса, отметив, что Путин не готов выводить оттуда свои войска.

Такое мнение писатель высказал в комментарии "Апострофу".

По словам Виктора Шендеровича, сейчас в интересах президента РФ Владимира Путина держать ситуацию на Донбассе в "подвешенном" состоянии.

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И он не пойдет на вывод оттуда пророссийских боевиков и кадровых военных – это будет означать для него политическое поражение.

"При этом, обострения ситуации на Донбассе не будет по многим причинам. Ситуация и так уже заостренная до предела и ему не нужно сегодня новое обострение. С другой стороны, поражение на Донбассе, а поражением для него будет вывод российских войск будет означать его политическое поражение. На это он тоже не пойдет ", – подытожил российский журналист.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Новости России
Источник: 24 Канал
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