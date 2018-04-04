Загострення ситуації на Донбасі не буде з багатьох причин, – Шендерович

Російський журналіст Віктор Шендерович озвучив прогноз щодо Донбасу, зазначивши, що Путін не готовий виводити звідти свої війська.

Таку думку письменник висловив у коментарі "Апострофу".

За словами Віктора Шендеровича, зараз в інтересах президента РФ Володимира Путіна тримати ситуацію на Донбасі у "підвішеному" стані.

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І він не піде на виведення звідти проросійських бойовиків та кадрових військових – це буде означати для нього політичну поразку.

"При цьому, загострення ситуації на Донбасі не буде з багатьох причин. Ситуація і так вже загострена до межі і йому не потрібно сьогодні нове загострення. З іншого боку, поразка на Донбасі, а поразкою для нього буде виведення російських військ, означатиме його політичну поразку. На це він теж не піде", – підсумував російський журналіст.