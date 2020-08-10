Иран официально согласился выплатить компенсации родственникам жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Впрочем, похоже, иранские власти не собираются платить компенсацию украинской авиакомпании, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.

В Иране настаивают, что "Международным авиалиниям Украины" следует обращаться в европейские страховые компании, где и просить компенсации. Об этом пишет DW.

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"Этот самолет застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями. Поэтому именно они должны выплачивать компенсацию", – заявил председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.

По его словам, иранские страховые компании к этому делу не причастны никоим образом. В то же время он не уточнил, не должно ли, по его мнению, компенсацию предоставить правительство Ирана, по вине которого и был сбит самолет.

В то же время ранее иранские власти уже заявили о своем согласии выплатить компенсации за сбивание самолета. Тогда речь шла о родственниках жертв трагедии, но не украинцах – там переговоры еще продолжались.

Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ: