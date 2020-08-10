Обращайтесь в страховую: Иран не планирует платить компенсацию МАУ Коломойского
Иран официально согласился выплатить компенсации родственникам жертв авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. Впрочем, похоже, иранские власти не собираются платить компенсацию украинской авиакомпании, принадлежащей олигарху Игорю Коломойскому.
В Иране настаивают, что "Международным авиалиниям Украины" следует обращаться в европейские страховые компании, где и просить компенсации. Об этом пишет DW.
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"Этот самолет застрахован украинскими и европейскими страховыми компаниями. Поэтому именно они должны выплачивать компенсацию", – заявил председатель центральной страховой организации Ирана Голамреза Солеймани.
По его словам, иранские страховые компании к этому делу не причастны никоим образом. В то же время он не уточнил, не должно ли, по его мнению, компенсацию предоставить правительство Ирана, по вине которого и был сбит самолет.
В то же время ранее иранские власти уже заявили о своем согласии выплатить компенсации за сбивание самолета. Тогда речь шла о родственниках жертв трагедии, но не украинцах – там переговоры еще продолжались.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ:
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года сразу после вылета судна из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, которые выпустили иранские военные.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
- Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект движущийся к Тегерану, а не наоборот.
- Черные ящики со сбитого самолета удалось успешно считать и расшифровать во Франции лишь в конце июля. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла в результате ракетной атаки.