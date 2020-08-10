Іран офіційно погодився виплатити компенсації родичам жертв авіакатастрофи літака МАУ в Ірані. Втім, схоже, іранська влада не збирається платити компенсацію українській авіакомпанії, що належить олігарху Ігорю Коломойському.

В Ірані наполягають, що "Міжнародним авіалініям України" слід звертатися до європейських страхових компаній, де й просити компенсації. Про це пише DW.

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"Цей літак застрахований українськими і європейськими страховими компаніями. Тож саме вони мають виплачувати компенсацію", – заявив голова центральної страхової організації Ірану Голамреза Солеймані.

За його словами, іранські страхові компанії до цієї справи не причетні жодним чином. Водночас він не уточнив, чи, на його думку, компенсацію не повинен надати уряд Ірану, з вини якого й було збито літак.

Водночас раніше іранська влада вже заявила свою згоду виплатити компенсації за збиття літака. Тоді мова йшла про родичів жертв трагедії, але не українців – там перемовини ще тривали.

Коротко про авіакатастрофу літака МАУ: