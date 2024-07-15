Лидер США заявил, что стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании призывает всех сделать шаг назад, оценить, где находятся и как двигаться дальше.

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Байден прокомментировал противостояние с Трампом

Байден отметил, что хочет поговорить о необходимости снизить температуру в политике США и помнить, что когда "мы не согласны, мы не враги", – соседи, друзья, коллеги, граждане и, что самое главное, соотечественники-американцы. Поэтому должны стоять вместе.

Президент отметил, что стрельба на митинге Трампа призывает сделать шаг назад, оценить, где американцы находятся и как двигаться дальше.

Разногласия неизбежны, и американская демократия является частью человеческой природы. Но политика никогда не должна быть буквальным полем битвы или, упаси Боже, полем убийств. Сила изменить Америку всегда должна быть в руках народа, а не в руках потенциального убийцы,

– подчеркнул Джозеф Байден.

Добавил, что на каждого гражданина ложится дополнительное бремя, чтобы гарантировать, что независимо от того, насколько сильны убеждения, никогда не должны опускаться до насилия.

В этом контексте президент вспомнил Национальный съезд Республиканской партии, который состоится 15 – 18 июля. Отметил, не сомневается, что на нем будут критиковать его деятельность и предложат собственное видение для страны.

Байден добавил, что на этой неделе совершит поездки, "отстаивая нашу позицию и наше видение". Кроме того, заметил, что американцы имеют разные взгляды, дебатируют и не соглашаются, сравнивают и противопоставляют характеры кандидатов, их достижения, проблемы, повестку дня, видение США.

В Америке мы решаем наши разногласия на ринге (вероятно, имел в виду у политических урн). Вот как мы это делаем, на ринге, а не пулями,

– подчеркнул глава государства.

Также призвал "выйти из бункеров", в которых слышат только те мысли, с которыми соглашаются.

"Нам нужно выйти из наших бункеров, где мы слушаем только тех, с кем мы согласны, и где процветает дезинформация, где иностранные игроки раздувают пламя нашего раскола, чтобы сформировать результаты, которые отвечают их интересам, а не нашим", – заявил американский лидер.