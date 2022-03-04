Обращение президента Зеленского слушали сотни тысяч людей в Европе: впечатляющие фото и видео

На 9 день войны президент Украины выступил с новым обращением. Однако на этот раз его в виде телемоста транслировали на площадях европейских городов. Слушали Владимира Зеленского сотни тысяч европейцев.

Обращение транслировали в Праге, Вильнюсе, Франкфурте, Тбилиси, Братиславе, Лионе, Париже, сообщает 24 канал. По предварительной информации, только в Праге украинского президента слушали 80 тысяч человек, в Тбилиси – 30 тысяч.

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Всего на площадях Европы собралось несколько сотен тысяч человек

Люди вышли на улицы с сине-желтыми украинскими флагами. Слова президента Украины они поддерживали продолжительными аплодисментами.

Сначала украинский президент попросил почтить минутой молчания погибших защитников Украины. Также упомянули и о гражданских жителях Украины, потерявших жизнь из-за агрессии России.

Главные тезисы Зеленского:

Президент Украины призвал европейцев не молчать, а выходить на улицы своих городов с акциями протестов.

Он рассказал о том, какие преступления совершает Москва на украинской территории.

Зеленский подчеркнул, что у каждого украинца есть чрезвычайная мотивация и он принимает участие в защите собственного государства.

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