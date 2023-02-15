Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, Владимир Путин сейчас действует без четкого плана, потому что рассчитывал на победу за очень короткий срок.

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Россия не достигла целей в войне

Игорь Яковенко отметил, что Россия не рассчитывала на затяжную войну и была уверена в своей победе. Из-за того, что война стала продолжительной, Владимир Путин несколько раз хаотично менял так называемые цели войны.

По словам Яковенко, Путин столько раз заявлял о различных целях войны, что уже непонятно, чего он хочет.

Их было столько разных версий. Там была денацификация, демилитаризация, сохранение жизней людей, защита отечества, противостояние с НАТО, борьба с "Вавилонской блудницей" и множество других вариантов,

– сказал журналист.

Игорь Яковенко также добавил, что Путину не удалось победить НАТО, захватить Украину и Донбасс. Единственное, чего Россия могла добиться – это победить "Вавилонскую блудницу", найдя ее на широтах России, но это тоже под вопросом.

О чем будет говорить Путин в обращении

По мнению оппозиционера, есть 2 варианта содержания речи:

Инерционный вариант.

"Он снова будет плакать, что Россию последние несколько миллионов лет все обижали. И динозавры, и печенеги, и половцы – все они рождались только для того, чтобы обидеть Россию, потому что все завидуют. Он же сказал, что им все завидуют, а потому хотят обидеть", – сказал Яковенко.

Содержательный "сюрприз".

Во втором случае Путин может подготовить что-то нестандартное. По словам журналиста, диктатор может объявить о закрытии границ или военном положении. При этом Яковенко сомневается, что Путин пойдет именно на этот шаг.

Путин долго играл в молчание

Оппозиционер рассказал, что Путин решил сделать это заявление, потому что за продолжительное время он сказал только то, что якобы он служил в морской пехоте, хотя всем известно, что Путин служил в КГБ. По словам Яковенко, Путин сознательно соврал, но пока неизвестно для чего он это сделал.

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Теперь нужно что-то сказать по поводу войны, поскольку о ней он давно ничего не говорил.

Яковенко отметил, что у Путина будет 2 обращения. Первое – обращение к федеральному собранию, где будет сказано главное, а второе – эмоциональные слова от себя на праздновании, где он также должен будет что-то сказать.

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При этом журналист отметил, что обращения Путина становятся все менее интересны широкой аудитории, в том числе в самой России. По его словам, смотреть выступление Путина будут преимущественно люди, вынужденные это делать по своей работе – журналисты, политические аналитики, эксперты и пропагандисты.

Обращение Путина: что известно