Владимир Зеленский в среду, 13 марта, обратился к украинцам. Он прокомментировал атаки России на Сумы, Кривой Рог и Мирноград.
Читайте также Под завалами ищут людей, – Зеленский показал видео из Кривого Рога
Владимир Зеленский записал вечером традиционное обращение к украинцам. Президент большое внимание уделил российским обстрелам.
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский в среду, 13 марта, обратился к украинцам. Он прокомментировал атаки России на Сумы, Кривой Рог и Мирноград.
Читайте также Под завалами ищут людей, – Зеленский показал видео из Кривого Рога