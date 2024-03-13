Володимир Зеленський у середу, 13 березня, звернувся до українців. Він прокоментував атаки Росії на Суми, Кривий Ріг та Мирноград.
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Володимир Зеленський записав ввечері традиційне звернення до українців. Президент велику увагу приділив російським обстрілам.
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський у середу, 13 березня, звернувся до українців. Він прокоментував атаки Росії на Суми, Кривий Ріг та Мирноград.
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