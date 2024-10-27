У День украинской письменности и языка Зеленский вспомнил важность усиления Украины и рассказал о новых докладах главнокомандующего и министра обороны.

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Обращение Зеленского

Были сегодня также доклады Главкома Сырского – фронт и Курская операция – и министра обороны Украины Умерова – по контрактам для внутреннего производства оружия,

– рассказал Зеленский.

Кроме этого, президент сообщил, что Украина работает и на уровне стран, и на уровне крупнейших мировых компаний – производителей энергетического оборудования – для усиления энергосистемы перед зимой.

Владимир Зеленский отметил, что это касается прежде всего приграничных и прифронтовых общин, таких городов, как Сумы, Харьков.

"Чиновники и соответствующие дипломатические наши представители, энергетические компании имеют четкие задачи, в том числе и в отношении партнеров в Северной Европе. Будем укреплять эту работу, – указал Зеленский.