У День української писемності та мови Зеленський згадав важливість посилення України та розповів про нові доповіді головнокомандувача й міністра оборони.

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Звернення Зеленського

Були сьогодні також доповіді Головкома Сирського – фронт і Курська операція – та міністра оборони України Умєрова – щодо контрактів для внутрішнього виробництва зброї,

– розповів Зеленський.

Окрім цього, президент повідомив, що Україна працює і на рівні країн, і на рівні найбільших світових компаній – виробників енергетичного обладнання – для посилення енергосистеми перед зимою.

Володимир Зеленський зауважив, що це стосується передусім прикордонних і прифронтових громад, таких міст, як Суми, Харків.

"Урядовці та відповідні дипломатичні наші представники, енергетичні компанії мають чіткі завдання, у тому числі й щодо партнерів у Північній Європі. Будемо зміцнювати цю роботу, – вказав Зеленський.