С первого дня полномасштабного вторжения российских оккупантов США подставили нам свое дружеское плечо и пытаются сделать все для того, чтобы Украина победила в войне за свой суверенитет. Благодаря такому мощному союзнику и другим партнерам, Украину обязательно будет ждать только победа.

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Зеленский поздравил США

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении не обошел вниманием праздник наших друзей. Он поздравил президента США Джо Байдена, а также весь американский народ.

Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными; что Творец одарил их определенными неотборными правами, к которым относятся жизнь, свобода и стремление к счастью; что правительства устанавливаются между людьми на то, чтобы обеспечивать эти права, а власти правительства исходят из согласия тех, кем они управляют,

– процитировал он Декларацию независимости Соединенных Штатов.

Он добавил, что на протяжении всей своей истории украинцы неоднократно демонстрировали схожесть наших принципов, а также поблагодарил за невероятную помощь в борьбе с российскими оккупантами.

Война России с Украиной: последние новости

ВСУ показали эффективную работу HIMARS по целям российских оккупантов. Нашим героям удается уничтожать врага даже ночью.

Оккупанты в Херсоне объявили о формировании так называемого "правительства". Среди предателей нашлось место и для нардепа Ковалева.

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