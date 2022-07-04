З першого дня повномасштабного вторгнення російських окупантів США підставили нам своє дружнє плече та намагаються зробити все для того, щоб Україна перемогла у війні за свій суверенітет. Завдяки такому потужному союзнику та іншим партнерам Україну обов'язково чекатиме лише перемога.

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Зеленський привітав США

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні не оминув увагою свято наших друзів. Він привітав президента США Джо Байдена, а також весь американський народ.

Ми вважаємо за самоочевидні істини, що всіх людей створено рівними; що Творець обдарував їх певними невідбірними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя; що уряди встановлюються між людьми на те, щоб забезпечувати ці права, а влада урядів походить зі згоди тих, ким вони управляють,

– процитував він Декларацію незалежності Сполучених Штатів.

Він додав, що впродовж всією своєї історії українці неодноразово демонстрували схожість наших принципів, а також подякував за неймовірну допомогу у боротьбі з російськими окупантами.

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