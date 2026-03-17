Зеленский обращается в парламенте Великобритании: основные заявления
Владимир Зеленский обращается к парламенту Великобритании. 17 марта он находится с визитом в Великобритании.
Главные заявления Зеленского перед парламентом Великобритании собрал 24 Канал.
Что произнес Зеленский перед парламентом Великобритании?
Украина располагает информацией, что в иранских "Шахедах", которыми атакуют страны Ближнего Востока, имеют российские компоненты. 201 украинец уже находится на Ближнем востоке, еще 34 готовы к развертыванию, говорит Зеленский. Это военные эксперты, которые помогут странам Персидского залива в борьбе с иранскими дронами. Зеленский говорит, что доверие украинцев к Великобритании является одним из самых высоких среди других стран-партнеров. Владимир Зеленский начал речь в парламенте Великобритании. Парламент Великобритании встретил президента Владимира Зеленского громкими овациями. В зале присутствуют премьер-министр Кир Стармер, министр обороны Джон Гили, лидеры оппозиционных партий, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и около 60 парламентариев.
