Долго этим пренебрегали – Зеленский о новых возможностях для Украины в вопросах переработки отходов

Украине нужно сделать много шагов для того, чтобы стать полноправным членом ЕС. Переработка отходов – один из них.

Восстановление Украины и проведение реформ во многих областях – это вопрос, над которыми нужно думать уже сегодня. После победы над Россией перед нами будет много вызовов и задач, к выполнению которых нужно быть готовыми.

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Пренебрегать переработкой отходов уже никто не будет

В своем обращении к украинцам Владимир Зеленый рассказал о встрече с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Кроме нового пакета военной помощи и новых санкций против России стороны обсудили еще один неотложный вопрос – переработку отходов.

В нашей стране очень долгое время пренебрегали этой темой, а ведь это не просто о том, что делать с мусором. Это о безопасности, о качестве жизни,

– заявил Зеленский.

Он сообщил, что сейчас Украине нужно по меньшей мере 25 современных заводов для переработки отходов, способных обеспечить населению энергию, а предприятиям – вторсырье. Также инновационные заводы позволят решить проблему старых свалок и полигонов для отходов.

Также президент добавил, что сейчас не может существовать ни одного аргумента "не ко времени", ведь восстановление Украины – это не о восстановлении разрушенных стен.

"Украина должна стать наиболее свободной, наиболее современной и наиболее безопасной страной Европы – во всех смыслах слова, в том числе и в том, что касается состояния нашей окружающей среды", – сказал Зеленский.

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