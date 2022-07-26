Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что эти две награды являются заслугой наших воинов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение.

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Какие награды вручили 26 июля

Первое событие, которое упомянул президент, была церемония награждения Премией Уинстона Черчилля за лидерство. Она проходила в Лондоне с участием премьер-министра Бориса Джонсона.

Церемония вручения премии Черчилля 2022: смотрите видео

Считаю, что это награда всем нашим героям, всем нашим людям, всем нам, кто каждый на своем уровне противостоит тирании. И для меня было действительно честью принимать эту премию,

– сказал глава государства.

Что касается Нидерландов, то там украинский народ отметили еще одной наградой – специальной Наградой нидерландской независимости. От имени всех украинцев ее получал наш посол. "В частности, и эти знаковые вещи отражают кардинальные изменения в отношении Украины, которые произошли в мире. Наша смелость действительно вдохновляет все свободные нации и в общем сообщество демократических государств", – отметил президент. Он добавил, что еще больше будет вдохновлять наша победа в этой войне.

Обращение Владимира Зеленского за 26 июля: смотрите видео